國內本土確診案例近期飆升，昨單日更高達16例，引發人心惶惶，今早更傳出內湖某辦公大樓後棟傳出員工家屬確診，目前大樓採後棟停班、前棟分流。有網友在批踢踢實業坊PTT點出該大樓就是「緯來電視台」，但緯來官方發聲明澄清，指未有員工或員工家屬確診或隔離的情況，請民眾勿散佈不實消息。

一名網友在PTT爆卦，指位於台北市內湖區的緯來電視台，內部驚傳有員工家屬確診，他剛進大樓時就被通知，今天除了既定要錄影的人員，全公司現已採取停班措施。不少人在底下留言「內湖附近很多科技業」、「全員逃走中」、「所以這算新的群聚嗎」。

但也有網友老神在在表示，「員工家屬確診公司消毒很正常啊，又不是員工確診」、「這很正常吧，每個確診的都有家屬，家屬有工作的機率不低」，認為未經中央證實前，不要亂傳。

對此，緯來體育台官方粉絲團在臉書發表聲明，首先感謝大家的關心與支持，並說緯來電視沒有員工或員工家屬確診、隔離。為因應疫情變化，預先部署辦公場所消毒，以及員工居家上班規畫，請民眾不要散佈不實消息。

據辦公大樓內部員工透露，許多人事前並不知道誰的家屬確診，都是到大樓上班後才知情，並被公司叫回家上班。他說，該棟大樓前、後棟連通，目前前棟已完成消毒，採單一出入口、分流管制，後棟則分層消毒中，各公司可決定是否停班或繼續上班。

(中時 )