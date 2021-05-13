台灣新冠疫情升溫，12日本土案例激增，嚇壞台股，類股青筍筍。今日台股開跌234點，報15668.33點，跌幅一度擴大500多點，防疫概念走強，跌深電子股反彈，這才將台股往上拉，盤中兩度翻紅，挑戰重返萬六。

值得關注的是，在恐慌性賣壓襲擊之下，防疫概念逆勢走堅，股價步步高。口罩股康那香(9919)開盤跳空漲停，穩坐43元；南六(6504)盤中漲逾5%、觸及漲停。配合防疫，居家辦公潮再起，影音直播及視訊會議需求旺，圓剛(2417)直奔漲停，盤中鎖在42.15元。主打居家清潔產品的毛寶(1732)亦跳空漲停，37.5元鎖住。

民眾瘋搶防疫物資，身為電商的網家(8044)、創業家(8477)盤中漲幅均逾5%，其中，網家一度站上漲停價106元。生醫股表現亦強，美吾華(1731)、杏輝(1734)、寶齡富錦(1760)、景岳(3164)、ABC-KY(6598)盤中登頂，上櫃的瑞基(4171)、天良(4127)、合世(1781)亮燈漲停。

國票投顧投資研究部協理張愷凌表示，疫苗、檢測、居家消費都屬於疫情受惠股，預期相關概念有機會出現短線操作空間。此外，與遠距商機相關的伺服器、數據中心，除了有行業景氣回溫撐腰，也與防疫有關，也是近期股價跌深後可介入的族群。

(時報資訊)