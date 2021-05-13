台股在連續2天長黑K棒後，今早電子類股指數占大盤比重小幅增加到45.57%，電子類股指數自2月中回檔整理後，類股休息將近3個月了，並在860點附近形成短期M頭，昨天一根長黑棒更是領先摜破半年線支撐，表現相對弱勢。但今早電子類股指數在3大（電子、金融、傳產）指數中表現最佳，形成量增價揚，企圖挑戰半年線反壓。

今早電子類股由大立光(3008)、聯電(2303)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)、華碩(2357)、環球晶(6488)等個股領漲穩盤。第一金投信分析，隨著傳產股炒作行情降溫，搭配第二季營運持續爆發，資金可望重回電子類股，屆時類股再次良性輪動，盤勢將有機會再次上攻17000點。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧認為，目前是低接半導體產業的機會。一方面是因為科技股為疫情受惠股，遠端工作風潮持續，對半導體業後市相對有利。另一方面，根據台灣半導體指數，半導體產業的本益比已經回到近半年新低約20倍，且根據統計，今年半導體營收預估仍有11.6%的成長空間，相對高於整體電子產業約9%、金融業5.9%，長期股價表現具想像空間。

(時報資訊)