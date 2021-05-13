國內本土確診連環爆，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日赴立院備詢前，接受媒體聯訪時表示，蘆洲、宜蘭病毒基因定序與華航、諾富特完全一樣，因此「疫情警戒升至第三級機率較小」，另外也首度透露確診的蘆洲獅子會前會長，與萬華茶藝館（俗稱阿公店）的確診小姐曾有「人與人的接觸」。消息一出，財經網美胡采蘋稍早隨即在臉書發文，稱自己昨日就覺得「獅子會的會長，只是需要時間跟老婆解釋而已」，中肯回覆立馬引發廣大網友回響，笑喊「一個疫情將會破壞多少家庭？」

由於今日陳時中受訪時洩漏，蘆洲與萬華區各自的確診個案，存在「有人與人接觸」的事實，因此推測是同一傳播鏈往下延伸的。由於陳時中提到的蘆洲案，正是五股獅子會前會長，而萬華區2案皆是50到60歲的茶藝館女員工，由此看來，這樣的接觸可能不單純，因此財經網美胡采蘋特地於「Emmy追劇時間」臉書專頁貼文，稱自己其實昨天就覺得「獅子會的會長，只是需要時間跟老婆解釋而已。」

該文一出，因為實在太過「地獄梗」，網友紛紛爆笑回應，直呼「一個疫情將會破壞多少家庭」、「這應該是從去年至今最歡樂的疫情新聞了」、

「我以為比較有錢的人會去林森北路欸」、「瞬間變成爆笑劇」、「凡喝過必留下茶香」、「茶室會不會變成一種復古的流行？」「空虛寂寞覺得冷的會長」、「獅子王念舊錯了嗎？」

不過也有人覺得事情說不通，強調獅子會跟阿公店連上「要怎樣鬆口氣？」因為源頭根本沒找到，獅子會有成員上茶藝館，獅子會與遊藝場群聚，病毒序列都與華航與諾富特一致，所以華航才是真正破口，究竟來自華航或諾富特的病毒，如何傳到獅子會成員或茶藝館員工身上？怎麼傳到遊藝場員工身上？種種跡象來看，感染源依舊不明，因此「如今重點根本不在於病毒哪來的，而是病毒已進入社區。」

對此，為避免萬華茶藝館成防疫新破口，陳時中認為這部分要積極圍堵，昨日已和萬華分局及警政署開會，副指揮官也親自到萬華了解當地情況，未來將主動擴大篩檢，避免新冠病毒持續擴散。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)