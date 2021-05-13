中央流行疫情指揮中心陳時中表示地方可自行購買疫苗，新北市長侯友宜今（13）日表示，如能讓民眾滿足多元性的需求，施打意願更高，這是好的，中央願意開放地方購買多種疫苗進來，我們也可用多元性的方式鼓勵民眾多打疫苗，保護自己，保護別人。

對於新北市是否自行購買疫苗，侯友宜說，這部分要詳細評估，哪些疫苗對民眾有實際幫助，真正能保護民眾，衛生局都在評估中。

(中時 )