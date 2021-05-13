地方政府可自行買疫苗 侯友宜：衛生局評估中 12:002021/05/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今上午至中和區視察消毒情形。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心陳時中表示地方可自行購買疫苗，新北市長侯友宜今（13）日表示，如能讓民眾滿足多元性的需求，施打意願更高，這是好的，中央願意開放地方購買多種疫苗進來，我們也可用多元性的方式鼓勵民眾多打疫苗，保護自己，保護別人。 對於新北市是否自行購買疫苗，侯友宜說，這部分要詳細評估，哪些疫苗對民眾有實際幫助，真正能保護民眾，衛生局都在評估中。 柯嗆陳時中要地方買疫苗「超不負責任」侯友宜：都是善意的提醒 立委踢爆 萬里摘星樓檢疫所混住 (中時 ) #侯友宜 #民眾 #多元性 #衛生局 #評估中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中說地方可自購疫苗 前藍委驚「不單純」：對準兩目標 11:162021/05/13 政治 綠營批侯友宜「封城說」鬧恐慌 藍營反嗆：你們才是防疫破口 11:232021/05/13 政治 確診者參加嘉應廟「衝水路、迎客王」 10外燴人員自主健康管理 10:322021/05/13 生活 藍喊擴大廣篩 蘇益仁：小規模普篩能減災 04:102021/05/13 焦點要聞 內湖里長泣訴 指揮中心隱匿疫情 04:102021/05/13 焦點要聞 新北五股里長驚傳確診 曾出席百人母親節活動議員也出席 12:332021/05/13 生活 新北推智慧防汛 對抗極端氣候 04:102021/05/13 地方新聞 宜蘭確診童學校 8日才辦校慶 04:102021/05/13 焦點要聞 開放地方購疫苗 柯轟阿中：現在是怎樣 04:102021/05/13 焦點要聞 新北八大行業暫停營業 公有場館關閉 04:102021/05/13 焦點要聞 「該封城就封城」挨批製造恐慌 侯友宜：要做好準備才能面對危機 11:022021/05/13 政治 生活熱門新聞 直播》萬華茶室再爆3人染疫 陳時中：發60萬則細胞簡訊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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