日本北海道今天單日新增武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）確診料達700例左右，其中最大都市札幌市約500例。北海道連2天確診數創新高，疫情呈現爆發性擴大趨勢，擬向中央政府申請納入緊急事態宣言。

日本朝日新聞報導，北海道昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診529例創新高，今天確診人數料將達約700例，比昨天大幅增加，連續兩天創新高，且是連續6天新增超過400例。

其中，北海道最大都市札幌市今天料將新增約500例，也比昨天最高紀錄的352例大幅增加。

北海道已於9日起實施緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」，預定實施至31日。札幌並從昨天起，除了要求餐廳提早到晚間8時打烊之外，也要求不得販售酒精飲料，以及要求大型商場提早打烊、電車提早收班等。

日本放送協會（NHK）報導，北海道因疫情爆發性擴大，醫療資源緊繃，正審慎討論向中央政府申請納入緊急事態宣言對象地區。

另外，北海道也研擬將疫情急速擴散的小樽市納入防止蔓延等重點措施實施地區。

日本目前有6都府縣實施緊急事態宣言，包括東京都、大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣與福岡縣。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100513

(中央社)