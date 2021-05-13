台灣疫情爆發，昨本土個案激增23例，今又傳出再增加10多例，疫情的消息亂成一團，讓許多民眾看了超緊張。網路上也開始出現一些假訊息，只見Line群組對話中瘋傳著「每人補助疫情援助金10000元」的消息，訊息中還附上網址說點入可看詳情，不過，這其實是個假消息，提醒民眾千萬不要點。

Line群組對話瘋傳一條訊息：「110年2月1日起，由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元，申請詳情如下...」。

事實上，這個訊息是假的，行政院並沒有推出此項補助，訊息中附上的連結是釣魚網站，因此請收到該訊息的民眾「千萬不要點」，也請大家不要誤信假訊息或轉發錯誤的資訊。

CDC區管中心，併同衛生局進行疫調時，民眾可以反問是哪案接觸者，何時足跡何地被匡列，人事時地物確認一遍，再記下衛生局承辦人員姓名電話，如是詐騙果斷提不出來細節。

(中時新聞網)