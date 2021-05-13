疫情升溫，行政院長蘇貞昌今主持行政院會，聽取衛福部、教育部、內政部、交通部、經濟部與文化部等部會報告，商討疫情警戒升級的因應策略，會中蘇貞昌拍板，通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案條文，特別預算上限從2100億元，得追加一次，修正為上限6300億元，以特別預算編列，蘇貞昌盼朝野立委支持，以利立法院能在本會期前完成審議。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，原編600億元，連同追加預算3599.5億元，合計共4199.5億元；行政院為因應疫情最新發展，確有延長各項防治紓困措施之必要，爰提高本條例 所需經費上限至6300億元，並仍以特別預算方式編列。

行政院發言人羅秉成說明，原本特別條例預算上限為2100億元，得追加一次，總上限為4200億元，此次再追加2100億元，特別預算上限為6300億元，以因應疫情變化使用。

蘇貞昌表示，國內疫情有狀況，為防止疫情有必要提高特別預算，請相關部會積極與立法院朝野黨團溝通，希望本會期完成修法後，政院會提出追加特別預算送立院審議，盼能盡速通過。

此次修法除提高特別預算上限外，原本特別條例施行期限到今年6月30日，主張延長至明年6月30日。

(中時 )