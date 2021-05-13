哈瑪斯火箭彈滿天飛 以色列「鐵穹」防禦系統忙攔截

38 hours

1050+ rockets

across central and southern Israel



This. Must. Stop. pic.twitter.com/Ki7e9HLdKJ — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

不到兩天內，巴勒斯坦激進分子已從迦薩走廊連續發動攻擊，向以色列各地發射了超過1,050枚火箭彈。以色列國防軍（IDF）拜「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system），還有坦米爾攔截飛彈（Tamir interceptor missile）之賜，擊落了其中數百計火箭彈。

不過，《戰區》（The War Zone）網12日指出，大量火箭彈攻擊凸顯了「鐵穹」應付大規模飽和攻擊的限制。而在以巴最近爆發的衝突中，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）顯然運用了相關戰術。此外，這也顯示，事實激勵了以國對手，讓他們了解，只要擴增武器攻擊，就能有效穿透「鐵穹」的防禦。

而要為這些攻擊負責的，主要有哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al Qassam Brigades），以及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）。他們對以色列中部發動了空前密集的火箭彈攻擊，引發以色列動用戰機與飛彈報復，擊斃了至少3名哈瑪斯高層人員。

https://www.youtube.com/embed/Wz_gkX-bkmE

Video showing HAMAS utilizing a "Multiple Launch Rocket System" towards #Israel. pic.twitter.com/cstUJ983v3 — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) May 12, 2021

完整的「鐵穹」系統在許多方面都高度自動化，每個發射單元能安裝多達20枚坦米爾攔截飛彈。此外，系統上還有相關雷達，能發現並追蹤來襲的威脅，並具備戰鬥管理和控制單元。至於每枚具高度機動性的坦米爾攔截飛彈上，則有主動雷達尋標器，以及在飛行中能接收目標資訊，增進準確度的雙向資料鏈。

雖然「鐵穹」和坦米爾攔截飛彈主要是為反火箭，反火砲與反迫擊砲（C-RAM）而設計，但據說也能攔截巡弋飛彈和小型無人機，甚至低空飛行的飛機。以色列國防部說，從「鐵穹」2011部署到2020年為止，成功攔截了85％的目標。而色列國防承包商「拉婓爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）則說，升級版「鐵穹」在測試中彈無虛發。

然而，無論「鐵穹」最近的攔截成功率，或是總攔截次數有多少，以色列國防軍已坦承，未能徹底攔截來自加薩的火箭彈。另外，甚至有報導傳出，它們負荷不了最近大量的攻擊。哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織似乎都在儲備火箭彈，指望能發動這類讓「鐵穹」來不及應付的飽和攻擊。而這兩個組織背後都有伊朗和敘利亞撐腰，以獲得大批走私火箭彈。

而巴勒斯坦激進分子在獲得外援的狀況下，或許能在加薩組裝射程更遠的火箭彈。還有報導說，從迦薩發射的火箭彈彈道很低，而這或許是避開以色列防禦網的另一種方式。

至於在成本方面，隨著激進分子的飽和攻擊持續，以色列的坦米爾攔截飛彈存量與日俱減，有必要加以補充。目前這一代飛彈每枚的確切價格並不清楚，但以往的報導說，約在4—10萬美元（近112—280萬台幣）之間。不過，就算1枚價格是10萬美元，但其他攔截飛彈和地對空飛彈相比，還是很便宜。

可是話說回來，要是這幾天以色列發射了超過200枚，那花費就超過800萬美元（約2.2億台幣）。而1,000次成功攔截，意味著發射了價值4000萬美元（約11億台幣）的飛彈。相對的，先前的報導說，哈瑪斯較舊，較低端的卡薩姆火箭彈，1枚的造價約在區區500—600美元（約1.4萬—1.7萬台幣之間），顯然便宜多了。

(中時新聞網)