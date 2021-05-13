110年國中教育會考將於5月15日到16日連續兩日舉行，全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試，不開放陪考。看考場時間則統一安排在考前一天14日下午3時至5時。

教育部表示，開放看考場當日，為維護試場品質，考生及家長均不得進入試場教室，且為避免過度群聚，並配合防疫措施，現場也將量體溫，考生與家長必須依照各考場學校動線進場，體溫過高者，即額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度者，不得進入。

因應疫情，教育部指出，為維護考生權益與考試公平，以及保護考生及試務人員健康，各項防疫措施包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、英語聽力考試照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線等。

為維護考生穩定應試環境，教育部呼籲，5月15、16日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

另為避免違反試場規則而影響考試結果，教育部強調，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。

(旺報 )