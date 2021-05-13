台股連續二天重挫，在全球股市中獨弱，今（13）日在本土案例感染源找到了的正向訊息釋出後，市場恐慌減弱，具有投資價值股率先領軍止跌回升，台股加權指數由開盤一度重挫逾500點後，於約11點過後回神翻升，並一度翻紅，指數雖在平盤下上震盪，但暫時重返季線。

台股一早由航運股、鋼鐵股及半導體股領頭重挫，但隨後在政策護盤大舉進場點火，以及外資鎖定特定績優股進場，指數一各向上狂拉，至午盤放量大漲股除了疫情受惠的食品股及生技股如愛之味、亞諾法、雃博、國光生等之外，欣興、凌陽、日月光投控、晶豪科、聯電、仁寶、旺宏、云辰、華邦電、和桐、南亞科、合晶、鴻海等都放量上漲。

台股經過12日留了700多點下影線之後，13日也留了約有500點下影線，指數重返季線之上，顯示低檔有政策及內外資法人等逢低布局本益比已低的績優股，隨著520腳步接近，政策對台股仍偏多。

不過，由於疫情是否持擴大或可望收斂仍是未知數，同時在籌碼趨於凌亂下，投資人也尚未恢復信心，到近午盤時指數在平盤上下震盪，航運、鋼鐵、電線電纜及紡纖等之前漲幅較大的傳產股，拉高後仍有不輕的賣壓，市場多空交戰，至近12點時已有近4,600億元量能，估計今天成交值將有6,000億元以上水準。

(工商 )