一名男子透過交友軟體認識一名16歲的女高中生，將對方約到高雄一處飯店，在少女穿著高中運動服的情況下，在房內拍攝下口交與性行為的過程。高雄地院審後，依製造少年為性交行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年，緩刑3年。可上訴。

據判決書指出，一名男子經由交友軟體WE TOUCH相識一名16歲女高中生，去年1月16日還相約少女前往高雄市某間大飯店開房間，兩人見面時少女還穿著高中運動服，但男子卻不顧，在不違反少女意願的前提下，以iPhone10拍攝一系列少女穿著運動服撫摸他生殖器、口交以及性行為過程之照片與影片。

案件曝光的關鍵在於，事發過後，男子將當時拍下的照片與影片以通訊軟體LINE傳給少女，卻全被少女的母親目睹，少女母親遂一氣之下奔赴警察局報警提告。

高雄地院審理時，男子坦承不諱，拿出與少女及其家人的和解書，並聲稱已支付20萬元和解金，同時表示，也無散播當時拍下的照片及影片；法官參酌少女及其家人具狀求情，其犯後態度良好，無前科，依少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年。緩刑3年，緩刑期間付保護管束；並應於本判決確定之日起1年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務。可上訴。

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(中時新聞網)