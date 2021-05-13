57歲香港男星甄子丹以電影《葉問》系列電影聞名全亞洲，奠定武打巨星的地位，他年輕時的感情多采多姿，多年前拍《精武門》一見鍾情同劇女星萬綺雯，傳已下跪向女方求婚，未料4年情逝，兩人各自嫁娶，萬綺雯婚後曝光度大減，仍維持亮麗外型，完全看不出50歲了。

萬綺雯是1989年亞洲小姐選美亞軍，以一雙106cm的長直美腿聞名，獲封「香港第一美腿」；進入演藝圈後，她得到公司力捧，獲得不少影視拍攝的邀約，其中一部是1995年電視劇《精武門》，同劇男星甄子丹一看到她驚為天人，不顧自己剛離婚半年、前妻尚有身孕，便展開猛烈的追求，讓萬綺雯背負著第三者罵名，不過兩人愛得濃烈，根本不管外界怎樣說，甄子丹傳有下跪求婚，萬綺雯也說出「今生非甄子丹不嫁」，無奈交往4年因吵架分開，昔日恩愛的畫面成追憶。萬綺雯曾透露自己的愛情觀，總是以為對方是最好的，現實卻只是自己想得太完美，導致在感情中不斷摔跤。

萬綺雯、甄子丹交往4年分手。（圖／中時資料照）

分手後一年，萬綺雯在《我和殭屍有個約會2》的慶功宴上重逢認識9年的編劇陳十三，兩人一拍即合，相戀7天便決定閃婚，喜訊震撼當年演藝圈，如今21年過去，50歲的萬綺雯和丈夫依舊甜蜜，外型也幾乎沒變化，一雙美腿白皙又修長，根本看不出實際年齡；至於演藝工作，她去年拍完與歐陽震華合作的港劇《伙記辦大事》，結束與無綫8年賓主關係，將事業重心轉往大陸，並與朋友合夥開民宿，升格當老闆娘。

萬綺雯50歲身材一樣好。（圖／微博@萬綺雯工作室）

(中時新聞網)