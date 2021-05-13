台中市警察局第四分局規劃臨檢，若發現有業者未設簿登錄入內消費顧客的姓名、電話及未佩帶口罩，將會立即勸導。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局為配合中央流行疫情指揮中心因應疫情變化，發布提升疫情警戒標準至第二級，防疫大作戰分局長許明耀特指示辦理擴檢勤務，同時要求執勤同仁務必配戴口罩，盤查時請民眾自己手持身分證件供警方檢視或報身分資料核對，減少碰觸民眾物品發生感染機會，且臨檢完即在場所門口由專人向執勤員警雙手噴灑消毒酒精後再上車，以強化執勤防疫安全。

警方表示，當晚分局長主持勤教後，即由副分局長王偉益率隊加強臨檢轄內特種營業場所，先針對場外民眾實施盤查後，再要求業者宣達將場內客人安排2路縱隊出場至大門口室外接受盤查，並查看業者針對客人有無落實實名制，經查4家夜店等場所，皆符合實名制規定，且現場客人及服務人員接配戴口罩。

警方指出，考量疫情升溫，由部分員警穿著「LED面板背心｣投入防疫宣導工作，將宣導標語透過LED面板顯示俾宣導業者加強防疫(實名制登記、佩帶口罩、量額溫、噴酒精)及衛教觀念，以減少盤查時講話飛沫傳染之機會，使員警與民眾間的防疫安全更加有保障，受檢業者及民眾也都能共體時艱配合協助執行。

警方說，為防範未然，台中市政府警察局第四分局將持續規劃臨檢，若發現有業者未設簿（或QR 碼）登錄入內消費顧客之姓名、電話及未佩帶口罩，將會立即勸導，並將所見情形抄錄函發衛生局裁處，另報請市府經發局列入優先聯合稽查名單，以督促轄內業者落實市府防疫政策，共同維護全體市民健康。

警方強調，轄內業者應善盡社會責任，全力配合市府防疫政策，目前正在居家隔離(檢疫)或身體不適之民眾，應確實遵守相關規定，盡量減少出入封閉式娛樂場所，以保障全民安全。

(中時 )