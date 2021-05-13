新冠肺炎本土確診激增，「台灣社交距離」APP下載量跟著暴衝，幕後推手是時任行政院副院長的高雄巿長陳其邁，13日他受訪說，這套APP對個資保護很嚴格，不會有外洩疑慮，並透露高巿府正開發實聯制的QR Code系統，最快13日晚上或14日就能對外公布。

陳其邁13日到三民高中視察國中會考考場，他透露，「台灣社交距離」APP是去年4月，行政院資安處跟台灣人工智慧實驗室共同開發完成，當時因為台灣疫情穩定，後來並沒有大力推行。

但是這套APP的程式碼，去年4月起就已經開放給全球各國家來使用，所以其他國家其實都已經有在用，這套APP也是目前為止，超過歐盟個資的保護標準，可以說是最能夠確保個資不會外洩的最好的一個系統。

陳其邁說，他也特別希望，假如國人同胞或者市民朋友覺得能多保護自己，也多保護家人，這套APP系統，對個資的保護是最嚴格，也去中心化，不用擔心有個資外洩的疑慮。

陳其邁判斷，這波疫情從華航到宜蘭到新北市，要非常小心謹慎，短期內看起來在社區傳染的現象不會馬上結束，還是存在非常大的可能性會再造成次波傳染，所以，高雄市政府現正研擬一套實聯制的QR Code系統。

簡單講，像line加朋友時會有一個QR Code，譬如現在到某一個百貨公司，只要那裡可以掃瞄QR Code就會留下記錄，當百貨公司有疫情時，就可以知道幾點幾分，誰曾經來過。

現在的實聯制所遇到的問題是針對小攤商、夜市或市場來說很麻煩，假如能使用手機直接辨識QRcode，就好像交朋友一樣，掃一下就能顯示身分，知道誰來過，有確診個案發生時要追蹤，就能使用。

陳其邁說，假如其他縣市或中央覺得不錯，高雄巿可以提供使用，再等1、2天，會用最快的時間將個人實聯制QR Code系統建置起來，防疫還是要在科技上解決，畢竟現行的實聯制，即使簽名，筆也會汙染，身體也有接觸，會增加風險。

(中時 )