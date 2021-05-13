13日，受到美股疲弱，以及日本最會賺錢的軟銀領跌下，日經225指數早盤收27,628.73點，下跌518.78點，跌幅1.84%，來到四個月新低點。東證股價指數早盤暫收1,866.57點，下跌11.38點，跌幅0.61%，也創三個月新低。

分析師認為，市場擔憂通膨大漲將打擊高科技類股，同時，日本國內新冠疫情始終無法有效抑制，加上日企公布的財測又很弱，造成日股表現如此不堪。不過，也希望日股快點從底部彈升，因為日企獲利的確出現改善，股票總不能一直只賣不買吧。

隔夜美股受到美國四月通膨率年增率，出現13年來新高後大跌，同時，也讓市場擔憂美國聯準會會提早升息。科技業者為什麼受傷特別大，因為其企業比較高的價值，都是在低利基礎計算而來的。

美股不振，日股也不佳

軟銀跌7.2％，因為市場認為軟銀的投資組合，幾乎都是高科技新創業者，高通膨下軟銀的眾多投資將會像打水漂一樣有去無回。12日，軟銀公布上個財年的高獲利不僅打破紀錄，同時也成為日本最賺錢的公司。

除科技類股外，醫療保健族群也走跌，包括醫療設備製造商泰爾茂跌4.3％，晶片製造機業者東京威力科創跌4.4％，還有鏡片製造公司豪雅也跌3.2％。

日本政府正奮力抑制新冠疫情同時，已有好幾個地區表示，不願看見來參加奧運的國際運動員。

日企財報結果也影響盤勢，但相對保守的財測，也讓即使有好財報的公司，慘被投資人調節賣出。

遊戲業者Nexon大跌15.3％，電子產品製造商NEC跌11.7％，日揮也跌10.6％。

不過，鋼鐵與銀行類股卻逆勢走高。

美國ValueAct資本大買15.3億美元等值股份後，零售商Seven＆i控股漲6.8％，並來到兩年新高。

三井住友信託控股漲逾3%，因報載該銀行將出售自己手中集團的交叉持股所致。

(時報資訊)