環保團體「反空污反萊毒顧健康全民聯盟」13日再度到市政府外圍集結遞交陳情書，但陳其邁依舊沒有現身，讓環團氣憤難耐。（洪浩軒攝）

環保團體「反空污反萊毒顧健康全民聯盟」繼7日到高雄市議會向高雄市長陳其邁表達相關訴求未果後，13日再度到市府外圍集結遞交陳情書，但陳其邁依舊沒有現身，讓環團氣憤難耐，雖然沒像上次激烈衝撞議會大門，但環團已準備到高雄地檢署對市府提告。

「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」到市府陳情時提出2021年興達電廠無煤化、中鋼公司比照台中中龍空汙標準、明年高雄空氣品質比照台北等3項訴求，與上次還團赴議會陳情時相比，雖然陳抗民眾少了許多，但氣勢依舊不減，現場也有大批警力在場維持秩序，所幸並未發生衝突。

但環團2次陳情都等不到陳其邁出面回應相關訴求，讓民眾憤怒至極，黃義霖醫師表示，陳其邁喊出「2年拚4年」口號，但卻說2025年才要讓興達電廠無煤化，到時候陳其邁不一定還在，他這樣的承諾根本沒誠意，高雄每年因為空汙奪走那麼多條人命，陳其邁面對他們卑微的請求，則是高高在上不願傾聽民意，讓大家相當失望。

反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢表示，既然陳其邁對於他們的訴求不理不睬，且都以敷衍的態度面對，不願傾聽人民的聲音，他們一定會表達心中的憤怒，絕對不會善罷干休，所以他們已經決定，未來將會到地檢署提告，甚至會有後續的行動。

(中時 )