全球晶片荒持續，影響消費電子、汽車等供應鏈運作，傳出台積電加入美國半導體聯盟（SIAC），盼以遊說方式敦促美政府提供補助，增加對半導體產業鏈的投資。專家認為，台積電助拳美國半導體聯盟，將對大陸發展半導體帶來壓力，晶片自給自足的難度也隨之提高。

南華早報報導，新成立的遊說團體由蘋果、微軟、谷歌及英特爾主導，並納入歐亞廠商，包括台積電、聯發科、韓國三星、SK海力士及荷蘭艾司摩爾，並沒有任何大陸廠商進入該聯盟。

報導引述分析家說法，指出該聯盟表面上是為了遊說美國而成立的，但其實彰顯美國在全球半導體供應鏈的影響力，這導致大陸半導體業必須面對更嚴酷的挑戰。

貿易調查機構Hinrich Foundation研究員Alex Capri表示，台積電斥資在美國設立5奈米甚至3奈米晶圓廠，將給予北京當局壓力，因為台積電不可能在大陸做一樣的事情，如今台積電又加入半導體聯盟，大陸自給自足製造晶片的難度也就提高。

上海的諮詢公司Intralink半導體產業專家Stewart Randall指出，「台積電加入半導體聯盟的決定是合理的，因為其他廠商都這麼做，且有機會獲得補助，大陸沒有類似的聯盟，新聯盟則幫助美國及盟友維持領先大陸的優勢。」

報導也提到，台積電證實將在南京廠擴充28奈米產能，此事被部分大陸評論員認為台積電向陸傾銷成熟製程，使大陸企業無法向上競爭。

(中時新聞網)