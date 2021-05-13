前年邱毅在大陸網路節目用 「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」等語，罵已故作家李敖之子李戡，李戡提起刑事自訴後，一審判邱毅無罪，二審逆轉依公然侮辱罪判罰8000元，可易服勞役。可上訴。

台北地方法院判邱無罪後，李提上訴，邱毅不否認在大陸地區「今日頭條」網站播出之「邱毅說」節目中，有說過這些話，但否認有公然侮辱犯行，辯稱他是針對當時攻擊他之言論做綜合性的回應，沒有針對特定人，也與李戡無關。

高院認為，以節目脈絡觀察，邱固然是針對其遭李質疑之事表達不滿與提出駁斥，但他在該節目發表：「這個不肖子」等不雅言詞，侮辱李男，確實有貶抑汙衊之意涵，依社會通念已使自訴人感到難堪、不快。

合議庭認定，邱毅的言論以貶損李的聲譽及人格，損害社會評價，審酌邱在大陸地區網站播出節目中，言詞侮辱自訴人，應該加以非難，並考量他的品行、智識程度、生活狀況及犯罪所生危害，判處罰金8000元，可易服勞役。

(中時 )