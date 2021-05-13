台灣新冠肺炎疫情最近急速升溫，這兩天多出10多例本土案例，中央流行疫情指揮中心更將警戒升級到第二級，至6月8日止原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。名嘴狄志偉今(13日)透露前往接種AZ疫苗，但發現不少亂象，擔心因此反而引發群聚感染風險。

隨著華航諾富特風波延燒，近日不少人轉而鼓吹施打新冠肺炎疫苗，AZ疫苗自費及公費施打預約數突然暴增，許多醫院到月底的預約名額都已額滿，11日疫苗接種數量創下3月22日開打日以來單日新高，達1.1萬劑，如今總接種人數約有10萬多人，其中公費佔7萬人、自費則有2萬多人，針對外界疑慮恐之後打不到第二劑，陳時中則表示應該不會發生。

狄志偉發文。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

名嘴狄志偉今在臉書分享前往接種打疫苗的認證照，說：「現在願意打新冠疫苗！也是一種防疫的表現」，話鋒一轉他說，政府的美意雖然是好的，但目前就他看來配套措施沒做好，不論是網路或電話預約，就應該要照預約時間抵達就好，而現場排隊的人應該要跟預約的人分流，「全部擠在一起，除了失去已預約的意義！反而造成大家一大早要到現場搶打疫苗的亂象！」

狄志偉說打了疫苗當下不會痛。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

狄志偉說，他排了2小時又等了40分鐘，才終於打到疫苗，聽聞很多過來人說有副作用，希望他是沒有的那群，並分享：「這個針打下去，不知道是護士的技術好，還是這種針並不會痛.....7/8 要打第二劑，祝福各位健康」，最後強調「防護工作很重要你我都有責任」、「35歲以上可以施打」，網友也為他祈福說：「希望副作用少，保護力夠！」、「希望預約的人不要太晚到現場，避免後面出現問題！造成困擾」、「預約還要排隊，那幹嘛預約」、「有注射有保庇啦」。

(中時新聞網)