監控還原成都49中學生墜亡前軌跡

成都高中生墜樓近日在中國網上掀起激憤情緒並引發警民衝突。中國官媒新華社凌晨發出報導，針對事件各項疑點「還原真相」，並指相關部門回應不足，應「避免個體事件釀成嚴重輿情事件」。

成都市第49中學高二林姓學生9日在學校墜亡。他的母親在社群平台微博上發文，不滿校方在事發兩小時後才通知家長，第一時間要求看監視器畫面被拒，並稱兒子墜樓的關鍵監視器畫面不見。網上更傳言，有學校老師因林同學占用自己孩子的留學名額而推他下樓。

這起事件釀成網上風暴，但當地調查組和警方卻只發出兩份簡短通報，不但未能釋疑，反而更加劇民眾不滿。根據網上熱傳的畫面，成都49中學校門外11日晚聚集大批抗議民眾，隔著警方的封鎖線不斷高喊「真相」，多名警員還衝入人群抓人。

新華社今天報導，成都市公安局負責人指出，從林姓學生離開班級教室到墜樓，整個過程監控影片連續完整，林姓學生的父親等3人也在10日查看了全部監控錄影。

由於死者生前攀爬進入的平台屬於無人活動區域，未安裝監控，所以當中有12分鐘的畫面都沒有看到他。但監控器仍有拍到林姓學生墜樓的身影。

儘管林母先前表示，自己的孩子對學習很有自信，「之前沒有發現任何異樣」，但監控器畫面顯示，死者在墜樓前疑似曾手持一把刀具數次割左手腕，中間表現出垂頭、搖腦、情緒低落。

警方調取林姓學生生前使用過的手機資料發現，去年6月，和好友在聊天中就有跳樓的想法，今年5月也在聊天中說出自我貶低的言論。

對於家屬在事發後約兩個小時才接到校方通知，報導引述學校安全中心主任米平說，因學生頭部受傷嚴重導致辨認困難，且班導師當天手機放在家裡，查找家長聯繫方式花了一些時間，所以較慢與家長聯繫。

報導也針對網上傳言澄清，指救護車即時出發未延遲，遺體至今仍在殯儀館未被擅自火化，不存在學校老師的孩子跟林姓學生競爭出國留學名額的情況。

報導引述「有關人士」說，相關部門應正視輿情關切，及時披露更多事實，主動回應，避免由個體事件釀成嚴重輿情事件。

在新華社發出這篇報導後，陸媒對此事的報導主要轉向檢討學校和警方的回應作法，而非質疑事件本身疑點。

紅星新聞評論，仔細審視此次事件中的輿情應對表現，「該說不說」的背後還是怕說錯、怕被噴、怕追責思維作祟，「實質是對『過不了互聯網（網路）』這一關，就過不了長期執政這一關』的認知不到位」。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1100513

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(中央社)