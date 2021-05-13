淡江大學全面啟動防疫措施（淡江大學提供／戴上容新北傳真）

輔仁大學防疫升級（輔大提供／戴上容新北傳真）

國內新冠疫情擴大，中央疫情中心12日指出，台灣暴增16例本土個案，創下疫情以來單日本土案例最多紀錄，輔仁大學、淡江大學等大專院校昨已緊急啟動防疫措施，包含：100人以上課程調整為遠距教學、停辦大型活動，和管制非本校教職員進入等，其中，淡江大學美食廣場餐廳採外帶用餐。

位於新莊的輔仁大學學校人數約達2.5萬人，輔仁大學今日起全面啟動防疫措施，開始全面部署，即日起開始全面管制校外人士入校，並進行入校體溫量測，游泳池同步關閉，其他100人以上室內聚會活動一律取消。

此外，輔大針對100 人以上課程自即日起至6月8日一律調整上課模式因應，各課程視課堂狀況彈性調整學生到課模式或調整部分進度為數位遠距教學，另取消大型活動包含：職涯演講、畢展、音樂會。

淡江大學學校人數約達2.4萬人，昨也緊急啟動措施，包含各樓館量測體溫，禁止校外人士入校、洽公訪客採實名制、任課教師落實點名，以備疫調，美食廣場餐廳採外帶用餐、百人以上大班採遠端學習分流教學方式。

淡江大學秘書長劉艾華補充，學校下午將召開畢業典禮會議及防疫討論，所有防疫措施都配合政府滾動式調整。

(中時 )