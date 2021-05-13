台中市沙鹿區蔡姓婦人去年在臉書結識自稱敘利亞軍人男子，蔡婦將對方收為乾兒子，3月初該男謊稱要來台灣母子相會，需要申請費用，蔡親自將25萬元交給梁姓女車手，男子食髓知味，4月26日又向蔡借60萬元，蔡日前到農會臨櫃提領時遭農會人員發覺有異通知警方，警方埋伏循線逮捕正要取款的梁女。

清水警分局指出，沙鹿區71歲蔡姓婦人去年在臉書上結識自稱是敘利亞軍人的詐騙集團男子，雙方並透過LINE互加好友，蔡婦與對方相談甚歡，並收該名男子為乾兒子，今年3月初，該男謊稱要來台灣母子相會，需要申請費用，蔡不疑有他，領了25萬元親自將錢交給38歲梁姓女詐欺車手。

該名男子食髓知味，4月26日又以到台灣需要費用為由，向蔡婦借60萬元，蔡前往農會臨櫃提領現金時，農會人員發覺有異，即時通知警方到場了解。

清泉所員警黃煜埕及王千起等員獲報後，立即趕抵現場，經蔡婦說明故事情節後，警方表示為詐騙集團手法，即時阻止蔡領取現金60萬元，此時，詐騙集團持續請蔡領錢準備交付，警方靈機一動，將計就計，由蔡配合並前往約定地點埋伏，當場查獲依約前來取款梁姓女車手，經警方調查後，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方並持續擴大追查詐騙集團。

蔡婦事後表示一場異國母子情緣，原來是場騙局，雖然之前被騙25萬元，感謝臨櫃人員及警方到場即時阻止，否則老本恐被騙光。

清泉派出所所長林翊歆表示，警方各項案件將積極辧理，此次，不僅保住被害人的60萬元，還將詐騙車手當場繩之以法，展現警方杜絕不法分子的決心。林所長也呼籲，網路上的詐騙日新月異，詐騙行為防不勝防，家裡若有年紀大的家人，平常要多多關心，避免家人的辛苦錢若入詐騙集團手中。

(中時 )