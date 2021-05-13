第1季財報陸續公布，手機鏡頭廠—大立光(3008)以每股盈餘39.62元暫居上市櫃公司EPS王，隨著投資價值浮現，大立光股價於昨天率先止跌回穩，今天盤中股價更站上2900元關卡，大立光守穩股王寶座，亦激勵玉晶光(3406)、亞光(3019)、佳凌(4976)及先進光(3362)等聯袂走高。

雖然第1季為傳統淡季，大立光第1季稅後盈餘53.15億元，每股盈餘為39.62元，高居已公布上市櫃公司EPS之冠，亦遠優於挾籌碼優勢曾數日超越大立光登上股王寶座的矽力-KY(6415)每股盈餘10.69元。

儘管大立光第2季營運飽受電子供應鏈缺料、印度疫情延燒衝擊智慧型手機產銷等利空因素影響，且近期台股受本土疫情升溫衝擊重挫，大立光股價在5月12日探2610元低點，但隨著投資價值浮現，也吸引逢低佈局買盤進場，今天盤中股價站回2900元；大立光股價回神，讓近期跌勢頗重的光學元件股也同步回穩，佳凌及先進光盤中股價更逆勢漲停。

就業績來看，亞光因各產品需求強勁，第1季合併營收為47.28億元，季增8%，年成長62%，營業毛利為9.66億元，季增22%，年成長146%，單季合併毛利率為20.4%，年增6.9個百分點，營業淨利為4.47億元，季增59%，年成長616%，稅前盈餘為4.48億元，年成長1648%，稅後盈餘為3.04億元，季增93%，年成長366%，為96年以來同期新高，每股盈餘為1.08元。

從目前訂單來看，亞光不僅第2季營運持續看好，亞光董事長賴以仁表示，如果全球沒有重大變化，今年營運展望樂觀。

佳凌受惠於車市需求強勁，第1季合併營收為4.76億元，年成長1.15倍，營業毛利為6208萬元，單季合併毛利率為13.02%，年增18.44個百分點，稅後盈餘為2791萬元，每股盈餘為0.24元；累計前4月合併營收為6.19億元，年成長117.54%。

先進光4月合併營收為3.41億元，月增7.91%，年成長17.52%，累計前4月合併營收為12.34億元；由於先進光於MSCI公布最新半年度調整獲納入全球小型指數台灣成分股，今天盤中股價逆勢亮燈漲停。

(時報資訊)