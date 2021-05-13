本土疫情增溫致使台股近日急殺，但凱基投顧認為，歐美市場經濟解封並積極回補庫存，將支撐台股獲利維持上修周期，並即將迎來長期布局契機，故維持今年高點17500點不變，惟至第三季前波動加劇將成新常態，可趁拉回布局未來庫存回補行情最顯著族群。

凱基投顧指出，台股加權指數最高觸及17709點後震盪，近期因反映本土疫情升溫、印度疫情失控、美國通膨升溫、5月份賣股走人、兩岸地緣政治風險等複合式利空，觸發近期出現急殺，波段最大修正幅度迄今已達14％。

由於本土疫情升溫、可能進入第三級警戒標準，為台灣疫情爆發以來首見程度，儘管主要衝擊在於內需產業，惟市場擔憂若達到第四級的封城階段，可能使目前全球電子零組件缺料狀況雪上加霜，影響各項終端產品出貨，觸發台股14日出現恐慌性殺盤。

對此，凱基投顧認為，目前科技業人員普遍採輪班制度、且自動化程度高，尤其半導體無塵室均已高度自動化，即使未來不幸封城，半導體工廠仍可正常運作。儘管產能可能受到影響，但對已缺貨科技業而言更強化訂價權，對科技業營運並非完全負面。

其次，凱基投顧指出，台股基本面仰賴歐美市場，特別是對科技產品的終端需求。依美國4月PMI中的庫存指數研判，整體製造業目前庫存僅回歸正常水位，未來半年至1年仍處於庫存回補階段，將支撐台股獲利維持上修循環，並將帶領台股回歸多頭。

凱基投顧認為，由於基本面仰賴歐美市場，台灣本土疫情升溫不太容易觸發台股步入跌逾2成以上的空頭走勢。儘管占全球手機銷量11％的印度疫情失控，可能減緩對手機需求，但當地市場以4G手機為主、且需求不可能歸零，因此對整體手機需求衝擊應相當有限。

最後，凱基投顧指出，台股史上前5大單日最大跌幅均逾6％，12日盤中最大跌幅達8.6％，恐慌程度更勝以往。惟統計台股近5次重挫後表現，發現1周內均會出現底部，且1、3、5個月後平均報酬率分達9.5％、11％、22％，意味即將迎來長期布局契機。

因此，凱基投顧維持今年高點17500點看法不變，但指出目前至第三季前，波動加劇將成為台股新常態。建議趁此波拉回可布局未來庫存回補行情最顯著者，如經濟解封受惠股、周期性類股、半導體、電動車等族群。

(時報資訊)