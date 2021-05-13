為提振青年就業率，高市青年局推出「青年上班打卡獎勵」方案，24歲以下設籍高雄或實際居住的青年，在高雄同一單位穩定就業3至6個月，最高可領2.1萬元獎勵。昨（12）日正式開放預約登記，但適逢防疫升級，「宅在家」就能線上登記。

青年局指出，高雄去年度下半年，15至24歲區間青年失業率已從13.9％略減為12.4％，脫離「六都末段班」之列，但仍有進步空間。由於青年失業多屬資訊不對等、流動性不足所造成「摩擦性失業」，因此與勞工局、主計處多次研討後，決定推出最高可領2.1萬元「青年上班打卡獎勵」，幫助青年在初次尋職、就業之路走得更順遂。

青年局也為青年爭取優質職缺媒合機會，青年局指出，防疫升級期間，高雄線下徵才活動、校園就業博覽會目前皆暫取消，但又適逢畢業季，對接高市青年就業需求亦刻不容緩，因此將登記獎勵程序「全E化」，更與1111人力銀行合作建置專區，嚴選月薪達3萬以上、無經驗可之「全職」工作，第1波搶先釋出六百個優質職缺，後續將陸續新增相關職缺。

青年局提醒，有意申請該項獎勵之青年，請先加入該局官方LINE帳號（@youth.kcg），點選「上班打卡獎勵金」按鈕，就能進入表單迅速完成登記，凡登記成功就能保留獎勵金申請資格，於穩定就業3個月後申請領取獎勵金。

(中時 )