縣市政府可以自行採購疫苗，高雄巿長陳其邁13日受訪時重申，現在的疫苗是有錢買不到，我國也跟其他國家、跟藥商都已經有接洽，而且也訂了相關疫苗，國產疫苗順利的話，7月就能上市，高雄巿會跟中央合作，就疫苗的採購，希望由中央政府出面，直接跟廠商洽購。

他說，過去流感疫苗就是這樣，針對特別族群，像是警察、醫療人員、防疫人員，希望能增加數量，這部分高雄市政府會增加採購來保護基層的醫療跟防護，或其他高風險的族群，如果數量不足，高雄市政府會來增加採購。

至於曾到過高雄的確診個案足跡調查狀況，陳其邁說，足跡的公布是由中央流行疫情指揮中心統一宣布。目前在高雄已經匡列56位接觸者，並已安排住到防疫旅館，也正進行採檢，最快13日晚上到14日，就會把所有檢測完成，但目前，這些人並沒有發燒等呼吸道症狀。

國中會考將登場，陳其邁13日到三民高中視察時指出，高雄有21個考場、706個試場，已針對不同狀況、或有發燒症狀等，準備其他備用特殊試場，並從進來的量體溫、動線、到休息區的安排，務必要落實防疫百分之百。

他也提到，大型的宗教活動，現行的規定原則上是禁止，但是防疫計畫書如通過審查，還是可以辦，他已下令民政局，勸導宗教寺廟在6月8日前，盡量停止大型的遶境等宗教活動，現在並由區公所和所有寺廟作協商。

他指出，天氣熱又要戴口罩，遶境時要戴得住大概會很麻煩，另像八大行業，警察局12日已經展開勸導，但仍有一些不合格，八大行業假如沒有辦法落實實聯制戴口罩，不排除開罰，嚴重的話，甚至暫停營業。

(中時 )