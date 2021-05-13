台股近來上下高低點波動加劇，天天洗三溫暖，而個股表現也是強弱兩極化趨勢更加明顯。經過早盤的激烈波動後，據統計，上市櫃合計約有151檔盤中觸及跌停，但也有69檔上市櫃股盤中拉升漲停。

至午盤過後約12點20分左右，上市櫃股仍各有約40餘檔跌停，也有約30餘檔漲停，漲多股持續面臨漲多下修的走勢，而有疫情受惠股題材的生技股、食品股、清潔用品股、宅經濟等相關個股，則強勢漲鎖漲停，形成強弱分明的迴異表現。

(工商 )