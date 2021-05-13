台股天天洗三溫暖 今天有151檔跌停、69檔漲停 12:412021/05/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股近來上下高低點波動加劇，天天洗三溫暖，而個股表現也是強弱兩極化趨勢更加明顯。經過早盤的激烈波動後，據統計，上市櫃合計約有151檔盤中觸及跌停，但也有69檔上市櫃股盤中拉升漲停。 至午盤過後約12點20分左右，上市櫃股仍各有約40餘檔跌停，也有約30餘檔漲停，漲多股持續面臨漲多下修的走勢，而有疫情受惠股題材的生技股、食品股、清潔用品股、宅經濟等相關個股，則強勢漲鎖漲停，形成強弱分明的迴異表現。 台股上沖下洗660點 收15670點跌232點 史上最快失速列車 盤中711檔跌停 (工商 ) #上市櫃 #台股 #洗三溫暖 #檔漲停 #強弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫概念股 成資金避風港 04:102021/05/13 產業特刊 台股重挫破萬六 公股護盤 單日買超逾百億 04:102021/05/13 產業特刊 MSCI旗艦指數 首納科創板 04:102021/05/13 全球財經 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 觀光股哀鴻遍野 龔明鑫憂消費 04:102021/05/13 財經焦點 台股盤中瀉1417點 史上最大跌幅 疫情引爆恐慌性賣壓 失守萬六 04:102021/05/13 焦點要聞 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 07:452021/05/13 財經 《晨間解盤》反彈拚穩月季線 否則仍整理(倫元投顧提供) 08:532021/05/13 財經 《熱門族群》大立光搶回股王寶座 光學股同樂 12:342021/05/13 財經 「只賣超百億」 外資邊逃邊低接 04:102021/05/13 產業特刊 興櫃2檔生技股「漲到熔斷」 遠距概念股樂呵呵 13:112021/05/13 財經 財經熱門新聞 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 要聞 【全台大停電】台電分區供電規畫 二輪限電影響393萬戶 - 財經 【全台大停電】南科高雄廠部分斷電 竹科暫不受影響 - 財經 台股崩1400點驚傳心痛消息 專家勸散戶這2項不要碰 - 財經 陽明入摩空歡喜 護國艦隊全沉 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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