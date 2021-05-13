黃子佼（佼佼）與孟耿如愛情長跑7年，去年終於修成正果登記結婚，未料婚宴因為疫情的關係2度取消，最後索性不辦，改為小型家宴，沒想到最近又遇到疫情升至二級，決定全部取消，也不會再延期。

黃子佼去年原本計劃在寒舍艾美酒店辦婚宴，席開70桌宴客700人，未料因為疫情攪局，最後改至本週日(16日)晚舉辦60人家宴，下午還預定舉辦一場秘密派對，邀請50位好友，由LuLu主持、小燕姐證婚，一起看影片喝下午茶。

黃子佼公開本來要在婚禮上曝光的婚紗照。(圖／翻攝自黃子佼臉書)

無奈疫情本周再度升溫，他坦言無法預測每一天的變化，辦了也是忐忑不安，於是決定將下午秘密派對與晚上家宴全部取消，也不會再延期，「老實說，真的該落幕了啦，打擾各位太久太久很抱歉」，對於比起社會上的艱難情勢，取消家宴取消還算小事，「放心！決定後我們都很好，這幾年我們依然如佼似漆。」

孟耿如也發文向賓客和協助兩人婚宴的工作人員抱歉外，仍強調「雖然儀式不在了，愛情還是長存的」，並感性表示「我已經非常感謝上天讓我遇到了好老公，覺得這些幸運已經比不過一切，健康安全第一，才有幸福愛情相伴」，並不忘向黃子佼甜蜜告白「謝謝老公，有你真好」，而貼文曝光後，黃子佼也在留言區放閃回應「謝謝老婆，遇到你才是我三生有幸」。

！決定！ ２０１８０３３０求婚後 我們並沒有開始籌辦婚禮 但愛犬元氣１７年底倒下 長照呵護之外也想留紀念 在當年六月趕拍一組婚紗 趁牠還在，提早超前部屬 然後耿如帶她的狗兒子來 當年我和ｙａｂｉ不太合 不像現在可以親親一起睡 偷偷摸... 由黃子佼發佈於 2021年5月12日 星期三

(中時新聞網)