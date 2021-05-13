將來銀行新任總經理許柏林13日正式上任。三家純網銀中，樂天銀、LINE Bank都已順利開業，「國家隊」將來銀行卻還沒拿到營業執照、進度嚴重落後，許柏林強調，當務之急是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。

對於未來經營理念，許柏林提出四大發展方向，包含：一、「落實內部控制，強化公司治理」；二、「調整組織分工，提高團隊績效」；三、「加強系統驗測，確保正常運作」；四、「提升資安防護，目標永續經營」，同時亦勉勵所有同仁勇於面對及解決問題，共同努力，開創嶄新的未來。

許柏林表示，將來銀行目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。到任後，除持續強化並落實內部治理制度與促進內部團結和諧外，針對資訊系統、資訊安全及行動銀行App功能的完整性與有效性，亦將加強辦理系統及業務演練，包括桌上及實地演練，盡速讓所有開業準備就緒。

展望未來，許柏林表示，希望能從「客戶需求及生活服務」兩面向出擊，在風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶簡單、易懂、方便的產品，持續創新並促進普惠金融。

(工商 )