萬華兩名「阿公店」疫情失控。小姐驚傳染疫，疫情指揮中心上午透露，蘆洲的病例跟萬華的病例有人跟人的接觸，所以有可能是一串的傳播鏈，接著又傳出再增逾10例確診，且多數與茶室有關。根據本報了解，實際上昨天傳出有兩家阿公店內的兩位小姐確診後，立刻有數家業者帶著旗下小姐去醫院篩檢，未料結果一出「臉都綠了」，據傳有也是陸配身分的小姐篩檢出陽性反應。

昨天萬華三水街清茶館兩名小姐確診新冠肺炎後，就有隔鄰業者相當緊張，尤其是位於鴻達茶藝館附近幾家店的負責人，中午左右就私下緊急召回上班店內小姐到醫院採檢，昨天下午採檢結果出爐，傳出有兩家阿公店內的小姐也確定染疫，同時也具有陸配身分。

據了解，萬華打著茶藝館、歌友會、清茶館、卡拉OK等名義營業的傳統「阿公店」，包括員工及上班小姐，人數將近3千人，卻不受八大行業管制，無法追蹤近日內進出消費客人，萬華分局昨晚緊急派員，身穿防護衣，前往有小姐染疫的「楓香」、「鴻達」兩家店查扣監視錄影畫面。

但本報掌握，實際上有兩家鄰近鴻達茶藝館附近的業者，因為篩出小姐染疫，警方也立刻接獲通報前往進行疫調已急查扣監視器畫面，希望儘速釐清近日內進出客人身分後通報衛生局，進行採檢並進行居家隔離。

根據業者表示，染疫小姐每天接觸的客人來自四面八方，疫調有相當難度，令人擔憂很可能成為疫情爆發的大破口，因此在無法掌握客人身分下，只好依照影像來進行指認，進行危機控管。

衛福部今天也將派員，針對其他茶室內所有員工及上班小姐進行採檢。

根據當地管理協會表示，今天會發文給各會員店家，要求對其下的員工及上班小姐造冊列管，並進行消費實名制登記，如果業者不配合，將不准開店營業。

據了解，昨天染疫的40多歲楓香清茶館的小姐，花名叫做「美美」是已取得我國身分證的陸配，在該區上班近10年。最近因在大陸福建福清的媽媽重病，需要她回去照顧，11日到仁愛醫院做核酸檢測，她告訴醫師「喉嚨癢癢的」，檢測後確診。另名「鴻達」茶藝館的小姐則是10日確診。

萬華廣州街、三水街周遭共有200多家阿公店、清茶館，12日染疫消息傳出後，大部分店家仍正常營業，蛋雞經正式下令，要求172家業者停業三天消毒。

(中時新聞網)