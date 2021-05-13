受美股表現不佳拖累，恆生開低311點，立刻痛失兩萬八關卡，早盤中也一度重挫約400點，創3月25日以來新低。在逢低買盤介入下，跌點縮至170點左右。恆生指數早盤收27,970.78點，下跌260.26點，跌幅0.92%。國企指數(H股)早盤收10,434.23點，下跌122.34點，跌幅1.16%。

早盤中，創科跌6.4%表現最差，四大科網股跌勢持續，騰訊跌1.2%，阿里巴巴與小米跌1.3%，美團跌幅曾收至0.1%，快手挫5%，京東跌2.9%，嗶哩嗶哩跌4.5%，百度也跌3%。

蒙牛乳業及恒大汽車都被股東調整持股，蒙牛漲3.7%但恒大卻挫8.4%。

金融股也疲弱，友邦保險跌0.8%，中國平安跌0.9%，香港交易所跌1.1%，建設銀行跌0.5%，但匯豐控股逆勢抗跌，暫漲0.63%。

生醫族群內，中生製藥，康希諾生物與國藥，則都一度漲約1%，藥明生物也漲近0.1%。

(時報資訊)