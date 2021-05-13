日本外交部5月10日宣布禁止去過印度的人士入境。外界擔心目前在印度的國人無法再搭日本航空返台，對此，外交部今天表示，經瞭解，這一項新規定並不適用於未入境日本的轉機旅客，因此在印度有意願返台的台商僑民，仍可搭乘日本航空經東京轉機返台。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，日本外交部10日宣布，禁止過去14天內來自印度、尼泊爾及巴基斯坦3國非日本公民的人士入境。經瞭解，這一項新規定並不適用於未入境日本的轉機旅客。

她說，外交部持續關心駐印度代表處確診同仁的健康情況，已立即採取多項緊急因應措施，同時安排醫院看診治療；如果確診人員必須送回國內治療，外交部將繼續申請使用CARPS保險公司的後送機制。若屬輕症，則續留印度治療，並安排視訊方式提供醫療諮詢及診斷協助。

外交部日前已寄送一批藥品提供駐處確診同仁服用。至於5月8日後送回台的2名確診同仁，正在醫院接受治療，歐江安表示，目前恢復狀況良好。外交部深深感謝全國各界給予溫暖關懷及加油打氣，期待確診人員早日康復，繼續投入工作，深化台印雙邊各項友好合作事項及繼續為台商僑民提供最好的服務。

(中時 )