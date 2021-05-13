台北市交通局3年前推出1280月票，購買1次即可享30日內不限次數搭乘捷運、公車及YouBike借車前30分鐘免費，即起更推出「加價購」優惠，1張月票可綁定WeMo、iRent、GoShare3家共享運具，可享前200分鐘、約原價6折的優惠價，台北市民還有每月200元的加碼補助。

交通局為增加綠運輸覆蓋率，自2019年推動共享運具，考量共享運具為1車多人使用、彈性極高，為鼓勵民眾每日通勤搭乘大眾運輸，並以共享機車接駁轉乘，以每月通勤20日、每日2次及每次5分鐘計算，規畫規劃30日、200分鐘的共享機車優惠方案。

只要民眾下載悠遊付APP，在「嗶乘車」功能中購買1280月票，或以悠遊付APP綁定已記名的實體悠遊卡，再到App首頁選擇「1280加購價」選單，加價購買3家共享機車業者推出的優惠方案，確定後方案後系統將自動導入該家業者的APP，即起30天都能享各業者推出的騎乘優惠，畫面上也會顯示剩餘的分鐘數。

悠遊卡公司董事長陳亭如說，目前共與WeMo、iRent、GoShare3家業者合作，各家費率不一前兩者將於13日開始試賣，舉WeMo為例，一般用戶騎車200分鐘應繳納500元費用，但綁定月票後，即可享300元的優惠價，等於6折優惠，iRent則是從原價403元降至259元。超過200分鐘，還是享有每分鐘的優惠金額。

目前WeMo與iRent的優惠方案將於13日起試賣，GoShare系統則預計6月下旬上線，官方指出，自用戶購買後30天內均可享用優惠，不限次數，民眾每次騎乘都能立即折扣5元，即起也送出「騎1趟就送$150騎乘金」的優惠。

為鼓勵台北市民使用，交通局額外提供限額5萬人次的加碼補助，只要設籍於台北市的民眾，有用悠遊付購買定期票，並在定期票啟用30天內加價購買優惠方案，期間無定期票及優惠方案的退費紀錄，可享有每月200元的補助，款項會在下個月加值回饋至悠遊付電子帳戶。

(中時 )