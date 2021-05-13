新北市政府已要求10大類別行業暫停營業，台北市長柯文哲主張彈性調整，不該一下就封，台北市副市長黃珊珊則認為「管比關更重要」。對此新北市長侯友宜今（13）日表示，新北市疫情從昨天公布新增10例後，我們就要繃緊神經，因為這10例到底還有多少又擴散？所以每個地方採取的策略跟方式都不盡相同。

侯友宜說，有些場所沒有辦法落實管理，該暫停營業就要暫停營業，新北市針對八大特殊行業以及網咖和電子遊戲場業，認為在防疫的過程中，需要更嚴謹的面對。昨天業者都已在做大噴消，今天會全部複查488家業者有沒有暫停營業，感謝他們願意共體時艱。

媒體詢問，雙北是共同生活圈，新北人若跑到台北去消費娛樂，回來是否反而有交叉感染的風險？是否呼籲台北市也跟進？侯友宜表示，相信台北市有一定的做法，大家一起共同防疫，齊心齊力把防疫做好。

媒體追問侯友宜，業者抱怨現在停業完全沒有紓困，是否會建議中央紓困？侯友宜表示，這個部分詳細評估後，會向中央建議。

(中時 )