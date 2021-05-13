黃國榮表示，議員不應曲解他的意思，衛生局是鼓勵防疫人員要儘快施打。（陳世宗攝）

國民黨市議員陳政顯質詢說，施打疫苗就像流感疫苗一樣，政府可以鼓勵施打，但不能強制去做。（陳世宗攝）

國內疫情持續升高，第一線防疫人員是否都應率先施打疫苗？台中市議員蔡耀頡13日指出，盧市長帶頭打疫苗來支持政府是令人肯定的，但昨天黃國榮副市長卻反向操作，指出第一類前線人員都還沒施打疫苗，還說輪不到其他類人員？黃國榮表示說，議員不應曲解他的意思，衛生局是鼓勵防疫人員要儘快施打。

蔡耀頡指出，前幾天民政委員會市政考察前往新北，在疫情爆發地點考察回台中也未自主管理，防疫如此鬆懈，明顯的成為台中防疫破口。經他清點議場首長有打疫苗的還不到一成，跟黃副市長的說法有出入。

國民黨市議員陳政顯質詢說，「某議員」說市政考察去雙北現在人心惶惶，是否要自主管裡？他自己就是交通地政委員會成員，有參觀台北轉運站都有落實防疫；施打新冠肺炎疫苗就像流感疫苗一樣，政府可以鼓勵施打，但不能強制去做。

副市長黃國榮說，議員不能曲解他的意思？衛生局已擬定方案，要求防疫人員應儘快接種疫苗，市長及局處長有很多都已接種疫苗，市長一講、我就去打；目前施打的人不多，衛生局已擬定防疫人員要去施打疫苗，並發文給各公所。

衛生局強調，市府已於5月5日防疫會議中，請各相關局處首長鼓勵同仁儘速接種，另也持續掌握防疫相關一線人員接種進度，加強催種作業，保護一線人員安全。

(中時 )