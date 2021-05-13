美國兩架小型飛機今天在丹佛附近發生空中碰撞，有一架飛機差點被削成一半，另一架飛機的飛行員及時展開安裝在機上的降落傘，讓飛機安全降落陸地。警方表示，所幸沒有人受傷。

美聯社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）與南大都市消防局（South Metro Fire Rescue）表示，這兩架飛機是在準備降落於科羅拉多州丹佛市郊區一處小型區域機場時，在空中發生碰撞。

阿拉帕霍郡（Arapahoe County）警官巴特曼（John Bartmann）說：「這些飛行員現在都可以買樂透了。我不記得曾發生過這種事，我的意思是，大家都能平安脫險，這就是令人驚奇的地方。」

其中一架飛機是費爾柴爾德梅特羅（Fairchild Metroliner）的雙發動機飛機，飛行員是機上唯一乘員，儘管機尾部分嚴重受損，飛機最後仍降落在森特尼爾機場（Centennial Airport）。這架飛機是科羅拉多州營運貨機的Key Lime航空公司所有。

巴特曼說，另一架飛機是Cirrus SR22單發動機飛機，上頭有一名飛行員與一名乘客，後來展開紅白色的降落傘在空中飄浮，最後安全降落在櫻桃溪州立公園（Cherry Creek State Park）民宅附近的田野上。

他說，目前不清楚這架Cirrus飛機的所有人身分。

美國國家運輸安全委員會在推特發文說，已派人調查此案。Key Lime航空表示將配合調查。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100513

(中央社)