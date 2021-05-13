國內昨日暴增16例本土，稍早有消息傳出，今恐再增逾10人確診，且多數與萬華阿公店有關。一名網友表示，自己是附近超商店員，他點出4點黑暗內幕，包括茶店並非泡茶店、店內小姐大多都是50歲上下、若要發生關係，會帶至附近旅館等，對這消費族群的人來說，阿公店是他們的夜市，貼文曝光後，不少網友看了也驚呼，「疫情發展真的不樂觀」。

原PO今稍早於PTT八卦板透露，自己在萬華區某便利超商擔任店員，確診的阿公店分別為在三水街及西園路，他表示三水街是一條很狹小的巷子，路過就會聞到一股很濃的煙脂粉味，巷口不時會看到遊民當街便溺，若往廣州街及華西街走，還會看到有比較年輕的女生拉客。

原PO指出，確診的兩位阿公店小姐，都有4個共通點。第一，都是茶店，但都不是真正在泡茶的地方，皆是社會階級比較低的人，吃粗飽的地方；第二，店內的小姐應該都是50歲上下。

原PO接著說，第三，客人通常不會在店裡發生關係，若真有意，會至附近的賓館；第四，通常上門的都是有年紀的阿伯，或未經世事的年輕人，阿公店對這族群的人來說，就像他們的夜市一樣，且附近的計程車司機都會習慣性地把這些人，載往特定地點。這讓原PO直呼，「難怪新北市長侯友宜會直接宣布，八大場所暫停營業」。

貼文曝光後，不少網友驚呼，「體液接觸加上變種傳播力強，疫情發展不容樂觀」、「停掉就能斷根，只會轉地下更難管理」、「會不會就這樣轉往地下經營」，但也有人持反對意見，疫情正處於高峰狀態，客人也不會選擇這個時候消費，肯定會休息一陣子。

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(中時新聞網)