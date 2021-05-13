湖人隊史第17面冠軍旗幟升起。(美聯社)

就算「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大當家球星都因傷缺陣，賽前還把隊史第17面冠軍旗幟升起的湖人，仍到末節才好不容易擺脫戰績排名聯盟墊底的火箭，最終比數124比122，剩下兩場例行賽的湖人仍有機會爭搶西區前6席位。

賽前才看著隊史第17面冠軍旗幟升起的湖人，面對陣容殘破不全，且在聯盟戰績墊底的火箭，上半場卻打得不太理想，竟然一路遭到火箭緊咬比數不放，不僅上半場打完，僅以59比53領先，更在第3節一度被火箭超前，湖人這下糗了。

湖人隨即打出9比0重新超前，但火箭持續緊咬，打到最後47秒，小肯亞馬丁兩罰中1，接著最後22.9秒歐利尼克兩罰俱中超前，火箭反以122比121超前，幸好庫茲馬最後6.9秒切入放進兩分，接著火箭失誤，荷頓塔克再罰進1分險勝。

湖人7人得分上雙，荷頓塔克繼續交出耀眼表現，貢獻23分、10助攻，德拉蒙也拿20分、10籃板，庫茲馬19分、10籃板，哈瑞爾16分，馬基夫莫里斯14分；由於並列西區第5的獨行俠與拓荒者今天也都贏球，仍然領先湖人1場勝差。

(中時 )