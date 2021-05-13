中華航空機組員染疫風暴擴大，更延燒到社區造成本土傳染，機師、空服員遭到獵巫，公司士氣低落，華航董事長謝世謙、總經理高星潢發出內部信，感謝員工的付出，並強調防疫這條路是最重要的課題，呼籲大家齊心合力、渡過疫情。

華航內部信指出，本次公司發生染疫事件，造成社會各界的關切，藉這封信代表公司向各位說一聲：「謝謝您！你們辛苦了」。過去一年多來，公司遭遇如此嚴峻的環境，但在全體同仁的努力及政府的支持下，能在眾多同業虧損中，繳出亮麗的成績，實屬不易。各教官在勤務後，尚需要配合防疫政策，犧牲個人生活進行居家檢疫，是讓人感佩且不容忽視的事實。

信中表示，行政院蘇貞昌院長在5月11日向社會大眾表示，並請董事長向各位轉達，這段日子以來，有賴各教官們不停地在隔離、勤務間循環，肩負起疫苗及輸送物資的進出口，維持住我國空運貨物之運能，實在是非常辛苦，對各位的付出表示感激，也希望大眾能體諒組員的辛勞、給予支持。院長同時也呼籲各位務必遵照指揮中心要求，符合施打疫苗資格者請盡速接種疫苗，這對自己及家人也是最好的保護。

內部信也強調，防疫這條路是未來最重要的課題，公司也會全力配合指揮中心積極提升各項防疫措施，希望各位教官們能全力支持公司的各項政策，齊心合力、渡過疫情。

(中時 )