陸媒澎湃新聞報導，安徽宿州檢察院前副檢察長徐孝春在南京跳河輕生。警方回應指，徐孝春的遺體是在5月4日被打撈上岸。宿州檢察院一名工作人員亦回覆證實徐孝春的死訊。

徐孝春是在2019年因退休被免去市檢察委員會委員、檢察員職務。

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