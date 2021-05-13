安徽宿州檢察院前副檢察長徐孝春 跳河輕生 13:032021/05/13 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸媒澎湃新聞報導，安徽宿州檢察院前副檢察長徐孝春在南京跳河輕生。（圖／新華社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸媒澎湃新聞報導，安徽宿州檢察院前副檢察長徐孝春在南京跳河輕生。警方回應指，徐孝春的遺體是在5月4日被打撈上岸。宿州檢察院一名工作人員亦回覆證實徐孝春的死訊。 徐孝春是在2019年因退休被免去市檢察委員會委員、檢察員職務。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 嘉市府攜手中央 活化嘉義舊監 霧峰警攔查 藏毒通緝犯拔腿狂奔民眾助逮獲 (中時 ) #徐孝春 #檢察院 #宿州 #前副 #檢察長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 使用非法醫材遭判刑4月 李晉良感嘆 20:552021/05/11 社會 大陸國家能源局前副局長劉寶華 涉嫌受賄罪被逮捕 13:192021/05/12 兩岸 從范冰冰到鄭爽 偷稅門引熱議 04:102021/05/10 焦點新聞 肇事逃逸罪修法草案 司改會轟內容粗糙籲立院嚴審 13:092021/05/12 政治 蒙古油輪載滿K他命 海巡登檢搜出280公斤市價逾10億 11:452021/05/12 社會 全大運》游泳單日5項破全國 王冠閎一人破兩項 20:512021/05/12 體育 越南首起AZ疫苗死亡案例 35歲醫護過敏休克 03:252021/05/08 國際 城西焚化爐更新達54億 啟動全台首次促參案廉政平台 12:032021/05/10 生活 羅東博愛聯手林口長庚救心病 04:102021/05/09 焦點要聞 身陷囹圄河北涉貪廳官鄭雪碧喊冤 上訴駁回 12:252021/05/12 兩岸 前獅子會長1傳10 妻子確診 04:102021/05/13 焦點要聞 兩岸熱門新聞 陸新增9例確診 高福：明年可達全民免疫 - 兩岸 胡春華或接替劉鶴 主導中美貿易談判 - 兩岸 - 工商 吳釗燮被列台獨頑固分子清單？國台辦：依法終身追責 - 兩岸 - 旺報 國台辦：九二共識繞不開也翻不過去 - 產業財經 - 旺報 社評／台灣參與WHA潮水退去後 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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