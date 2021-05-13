桂綸鎂在《腿》的精湛演技讓她入圍去年金馬影后。（資料照片）

邱澤、許瑋甯有望入圍本屆台北電影獎影帝后。（資料照片）

鄭人碩、謝欣穎主演《角頭-浪流連》入圍呼聲高。（資料照片）

2021第23屆台北電影節14日將舉辦記者會，公布台北電影獎與國際新導演競賽入圍名單，目前疫情嚴峻，防疫進入第二級，台北電影節13日表示，14日記者會目前如期舉辦，但會視疫情指揮中心宣布調整，如果啟動第三級防疫警戒，將改採線上公布入圍名單。

台北電影節表示，往年入圍名單公佈記者會，參與者多在40、50人以內，符合百人以內的室內活動規範，去年入圍名單公布記者會在疫情期間，與會人數大約50人，相關防疫措施實聯制、量體溫、梅花座、全程配戴口罩、禁止飲食、加大社交距離、人數控管都會嚴格落實。而今年台北電影節將於6月24日至7月10日舉行，台北電影節表示，影展目前朝正常舉辦籌辦，會視疫情指揮中心宣布調整。

而本屆台北電影獎入圍競爭激烈，誰能殺進影帝后入圍窄門備受關注，影帝部分，包含票房剛破4億的《當男人戀愛時》邱澤、《緝魂》的張震，以及去年入圍金馬影帝的《怪胎》林柏宏、《消失的情人節》劉冠廷都是入圍大熱，而《親愛的殺手》、《角頭-浪流連》、《同學麥娜絲》三部片都擠進入圍複選，主演的鄭人碩也是入圍大熱。其中邱澤已憑藉《誰先愛上他的》在北影拿下影帝，能否再下一城，成明天名單公佈焦點。

而影后部分，《當男人戀愛時》的許瑋甯、《緝魂》的張鈞甯，以及去年入圍金馬影后的《消失的情人節》大霈、《怪胎》謝欣穎都是熱門人選，其中謝欣穎主演的《角頭-浪流連》也通過入圍複選，讓她以兩片角逐入圍，而金馬影后桂綸鎂在《腿》的精湛表現，也可望為她迎來台北電影獎入圍。

(中時 )