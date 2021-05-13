微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda Gates）結束27年婚姻令外界詫異，不過美媒引述消息人士披露，蓋茲早就清楚不可能避開離婚一途，還曾向高爾夫球球友透露，和梅琳達之間早就「沒愛」了，並且各過各的生活。

比爾蓋茲和梅琳達結束27年婚姻，驚傳和淫魔富豪友艾普斯坦有關。

《紐約郵報》（New York Post）12日報導，比爾蓋茲的高爾夫球球友們早就知道他和梅琳達的婚姻並不順利，消息人士透露，早在月初蓋茲夫婦宣布離婚之前，比爾蓋茲就已經告訴過球友們，「這段婚姻沒有愛，而且已經結束了一段時間」，夫妻倆「各過各的生活」。

此外，宣布離婚至今，比爾蓋茲持續神隱，消息人士指出，蓋茲躲在加州印地安泉（Indian Wells）的頂級私人高爾夫球俱樂部「The Vintage Club」，據悉他已經待在那裡3個月，似乎早就知道躲不過離婚一途，「比爾蓋茲很早之前就清楚知道會離婚，因為他已經在那裡待了約3個月」，在婚姻崩潰後，蓋茲在俱樂部尋求安慰。

佔地712英畝的「The Vintage Club」自稱是全美「最富盛名」的頂級私人高爾夫球俱樂部，光是加入會員就要價25萬美元，俱樂部內的房價從230萬美元到2,000萬美元不等，俱樂部中央有一棟8.5萬平方英呎的會所，裡頭設有各式餐廳、豪華水療中心等。

加州印地安泉頂級私人高爾夫球俱樂部「The Vintage Club」。

據悉比爾蓋茲在1990年時就在俱樂部裡購置了一幢面積達13,573平方英呎的房子，當時花費約1,250萬美元，房子總共有6間房間、9間浴室，房子就坐落在高爾夫球場旁。

另外，消息人士也透露，離婚對梅琳達來說是相當艱難的決定，因為她是虔誠的天主教徒，她希望在民事離婚後，正式獲得梵蒂岡裁定婚姻無效。

除此之外，關於梅琳達不滿蓋茲和已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來，另一名熟知內情的人士對此並不意外，他甚至指出任何和艾普斯坦的往來都會成為梅琳達爭吵的原因，「梅琳達絕不可能和艾普斯坦待在一起。」

(中時新聞網)