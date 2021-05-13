台中市長盧秀燕帶頭接種AZ疫苗，現在還要採購疫苗，那要中央疫情指揮中心何用？市議員陳文政說，有鑒於盧秀燕過去已經帶頭接種疫苗，他向中央喊話，若有新的疫苗到貨，請蔡英文總統要帶領府院一級主管優先接種；像市長盧秀燕一樣，與第一線醫護人員站在一起。

衛生局表示，截至5月12日止，中央配撥臺中市2萬9000劑，已注射1萬6000多劑，尚約1萬3000多劑，疫苗數量尚足夠，待疫苗需補充時會再循管道與中央溝通購買事宜。中央每週依醫院需求配撥二次，目前供貨正常，衛生局也將依中央疫情指揮中心規定進行接種事宜。

臺中市議會13日進行民政委員會業務質詢，市議員陳文政指出，AZ疫苗過去因為疑慮多，造成第一線人員接種意願低落，為防止疫苗過期擴大接種對象；現在國內爆發社區感染，反出現非第一線人員搶打、缺貨的狀況，且恐有人連第二劑都打不到，國內防疫工作亂成一團。

陳文政說，衛福部長陳時中身為中央防疫指揮中心指揮官，疫情爆發後竟表示「將開放地方政府自行購買疫苗」；指揮中心才是沒收心的那群人，過去一年根本沒有準備好。

陳文政質詢副市長黃國榮，臺中市政府有沒有能力自行採購疫苗？黃國榮坦言「難度很高。」黃國榮說，因為疫苗採購過去都是指揮中心的權限，由指揮中心代表國家與國際各大廠接洽，現在一時要由地方政府採購，不但難度很高，財源也是問題。

陳文政說，他感謝中央與地方基層防疫人員在過去的努力，也希望在現在防疫出現破口時，全民更要團結對抗病毒。對於指揮官陳時中現在推卸責任的說法，他則感到非常錯愕，這代表中央疫情指揮中心在過去疫情穩定的一年中，完全沒有做好準備。

(中時 )