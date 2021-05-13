國際巨星周潤發擁有不少經典作品，不僅在亞洲是家喻戶曉的人物，還到好萊塢拍電影，在電影圈有舉足輕重的地位，周潤發一向給人好脾氣的親民形象，然而他卻曾在公開場合表示，「可能一生都不會跟成龍合作」，甚至還曾氣得大罵劉德華。

周潤發和成龍同樣身為國際巨星，又都是敬業的好演員，周潤發卻拒絕和成龍合作，還撂下重話表示「一輩子都不可能」，讓人疑惑2人之間是否有過什麼心結，但其實周潤發會那麼說全是因為成龍是武打戲專門戶，熱衷各式各樣的動作戲，和周潤發完全不是同一種風格，因此2人也很難有合作機會。

成龍是武打巨星，和周潤發完全是不同路線。（資料照）

不僅如此，以好脾氣的周潤發還曾對劉德華破口大罵：「你算什麼東西。」由於當時劉德華是才剛出道的新人，在接下某部作品前，意外得知該作品被周潤發拒絕過，詢問原因之後，發現周潤發是因為已經有一定人氣，「需要更精良的製作提升自己的能力，所以拒絕了這些小作品」。

周潤發曾不滿劉德華的態度。（圖／翻攝自百度百科）

劉德華一聽，立刻也想照做，消息傳進周潤發耳裡，他勃然大怒狂罵：「作為一名新人，就是需要在各種小角色中去磨練自己，根本沒有挑選劇本的資格。」其實初衷都是為了對方好，希望以前輩身分勉勵後輩要多努力、磨練，才會講出這番話。

(中時新聞網)