美系外資針對智慧型手機出具最新研究報告，認為該波大陸品牌對於出貨量的修正多集中在Android低階產品，在市場情況不斷變化下，蘋果供應鏈相對受青睞，對聯發科(2454)來說，在市場份額的強勁增長以及產品組合的改善下，近期市場前景不受影響，但主要客戶的全年出貨量下修恐對下半年營收前景增添不確定性。

美系外資表示，根據智慧型手機供應鏈消息指出，OPPO、vivo和小米第二季、全年手機出貨量將調降20%，預估關鍵原因是由於零部件短缺和品牌廠對於積極的銷售目標設定放緩，目前主要針對低端、低價的5G智慧手機，一般來說，這些產品的波動性更大，並且面臨頻繁的庫存調整，對於需求，來自大陸工信部的單月智慧手機出貨量數據也顯示，4月的增長緩慢，加上印度新冠疫情大流行也帶來了越來越多的需求擔憂，因此，小米和其他Android品牌紛紛削減對半導體等供應商的採購，在市場情況不斷變化下，蘋果供應鏈相對受青睞。

美系外資表示，大陸、印度合計占全球智慧手機市場的近40%，且主要大陸品牌的出貨量逾50%，4月大陸智慧手機出貨量2700萬支，月減少24%、年減少34%，先前小米、OPPO、vivo為填補華為留下的空缺，均積極拉貨，華為首季在大陸市占率約16%，相較於去年上半年市占率逾40%，呈現明顯衰退。至於印度，目前新冠疫情加劇，使得市場擔憂終端市場將受到衝擊，目前當地小米、OPPO、vivo和Realme等在第一季有逾70%的市占率，估計整體Android品牌第二季、第三季恐更加謹慎，而小米受益於歐洲市場的大幅成長，可以部分抵銷大陸、印務市場的疲軟。

美系外資表示，以台灣指標性個股來說，聯發科的近期市場前景不受影響，這得益於其市場份額的強勁增長還有產品組合的改善，但是，主要客戶的全年出貨量減少將導致一些下半年營收前景不確定性增加，至於聯詠(3034)的小型DDI(顯示驅動器IC)，因智慧手機終端市場疲軟也可能會影響業，同時，若影響蔓延到消費電子市場，其大型DDI和SoC(系統單晶片)業務也可能在下半年出現下滑。

(時報資訊)