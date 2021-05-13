受惠美國市場需求暢旺及價格上漲，大成鋼(2027)第一季獲利進一步增長，單季EPS為0.88元，比去年同期及全年則轉盈。轉投資的大國鋼(8415)同樣受惠美國市場需求增溫，每股淨利0.58元。

美國鋁捲板、不鏽鋼通路大成鋼去年第四季成功轉盈，今年首季獲利進一步跳升；首季營收209.82億元；營業毛利率23.45%，稅後淨利14.32億元、季增逾1倍，比去年同期轉盈，EPS為0.88元。

大成鋼去年第四季轉盈，單季每股淨利約0.39元，使得全年虧損收斂，2020年每股淨損0.44元。

去年美國市場受疫情影響，大成鋼營收下滑，全年營收592.34億元；去年下半年產品量價回穩上揚，全年本業仍有賺，營業淨利18.22億元；因業外虧損。全年淨損5.73億元，每股淨損0.44元。

大成鋼連二個月營收突破80億元，4月營收再創新高紀錄，達85.05億元，5月隨著產品價格續揚，營收可望再攀高，整體第二季營運可望比首季再成長。

大國鋼今年首季獲利同步走升；第一季營收44.14億元；營業淨利8.36億元，稅後淨利5.92億元，EPS為0.58元，優於去年第四季的EPS 0.36元，也優於去年同期的0.21元。

受惠美國市場回溫，大國鋼第一季營收及獲利進一步上揚。因產品量俱齊揚，第二季業績可望續增。全年來看，隨著扣件需求攀升，今年營運可望比去年成長。

大國鋼指出，去年疫情期間客戶降低庫存，目前已見積極回補，加上鋼價後市看漲，旗下不鏽鋼、碳鋼及合金鋼扣件需求轉強，且隨原物料價格走高，各式扣件報價也陸續調漲。

大國鋼去年營收152.03億元，每股淨利0.92。法人預估，大國鋼今年營收有望重返前年的190億元水準，年增約25%，並受惠鋼價持續走揚，毛利率將提升至3成之上，進而推升獲利成長幅度更高。

(時報資訊)