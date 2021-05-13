本土新冠疫情持續延燒，生技、防疫概念股連三日紅通通，興櫃生技族群經歷12日逆勢大漲後，股價13日熱度更加高漲，國內基因檢測大廠金萬林（6645）早盤漲幅突破六成，觸動熔斷機制，已暫停交易；博錸（6572）亦於9點15分達熔斷標準，目前2檔興櫃生技股「漲到熔斷」。

疫情升溫，台股連日來面臨高檔下殺，雖13日稍微止穩，仍有多檔傳產強勢股遭重挫至跌停。反觀生技、防疫題材概念股，仍持續擔綱盤面資金追捧焦點。觀察興櫃市場，除13日檢測廠金萬林、博錸分別漲至77、49.45元，雙雙觸及熔斷機制外，普生、華宇藥、仁新、敏成等生技股，盤中漲幅皆逾20％。

此外，物聯智慧股價13日亦大漲逾兩成，累計前四月營收0.46億元，年增4.5％。據市場研調機構分析，新冠疫情帶動遠距辦公、教學需求，使雲端服務需求拉升，物聯近期聚焦雲端服務收入，且今年4月、1～4月表現，就相較去年同期，分別提升71.2％及53.1％，法人看好其後續成長動能。

(工商 )