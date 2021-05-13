衛生福利部部長陳時中今（13）上午證實，蘆洲、宜蘭、萬華本土病例的病毒基因定序全與華航諾富特飯店的相同，降低升為第三級警戒的可能性，全民的心稍能安定，量販、超市今午雖有補貨人潮，除了泡麵、衛生紙、罐頭、蛋等有部分空貨架，瘋搶情況較昨晚已趨緩許多。

全聯泡麵、衛生紙、罐頭、蛋今仍有空貨架，但搶購狀況已趨緩。（郭家崴攝）

昨天爆出16個本土病例破紀錄，民眾擔心會進入第三級警戒，昨早便開始搶貨，今各通路業者呼籲民眾無需恐慌，各類商品皆貨源充足且有餘。家樂福表示，昨天業績超越假日，線上購物也創新高，達2萬多單，今天中午人潮已接近假日人潮。

全聯表示，昨天業績較平日成長2成，主要熱銷商品是口罩、酒精等防疫用品，大約成長3至4倍；另，民生用品如泡麵、罐頭、衛生紙，平均也較平日成長2成。電商昨成長1倍、外送成長3倍，主要熱銷商品為防疫商品、米和泡麵、罐頭等民生用品。

愛買今天人潮也比平日多一些，昨天對比前天實體通路的來客數成長3成，熱銷商品銷量排行前3名是罐頭、口罩、泡麵，連同包裝米、防疫酒與衛生紙，銷量都倍數成長，尤以罐頭、口罩、泡麵成長最多；線上購物訂單數則成長4倍。愛買表示，目前貨源充足，且積極跟廠商補貨讓民眾有商品可買，僅防疫酒精有限購，每人限購1瓶。

全聯泡麵、衛生紙、罐頭、蛋今仍有空貨架，但搶購狀況已趨緩。（郭家崴攝）

全聯泡麵、衛生紙、罐頭、蛋今仍有空貨架，但搶購狀況已趨緩。（郭家崴攝）

全聯泡麵、衛生紙、罐頭、蛋今仍有空貨架，但搶購狀況已趨緩。（郭家崴攝）

(中時 )