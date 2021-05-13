日本共同社報導，日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」正推動與台灣立委丶以及美國參眾兩院議員進行首次線上戰略對話，並將力爭提升支持台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO）的氛圍，對此，外交部今天表示，樂意配合促成，目前三方正在協調中。

日華議員懇談會會長為前國家公安委員長、自民黨黨員古屋圭司，共同社報導，該會原本規畫去年配合再次當選的總統蔡英文就任儀式，在台灣舉行戰略對話，但因全球性疫情蔓延而放棄。日前擬推動在線上舉行與美國參眾兩院議員和台灣立法委員的首次戰略對話，力爭在本月內實現。

報導中指出，考慮到中國大陸加強施壓的台灣海峽局勢，各方將展開合作。為支持控制住新冠疫情蔓延的台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO），將力爭提升氛圍。

此外，因美中對立而必要性提升的供應鏈強化，對於擁有全球最大半導體企業台積電（TSMC）的台灣方面，預計將要求其穩定供應半導體。由於台日並無邦交，報導中表示，鑑於這一情況，希望在議員層面培養信任關係，推動政府間合作。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中證實，日華懇會長古屋圭司議員在去年10月提議舉辦台美日三方國會議員對話，表示將從三國國會外交先展開合作。外交部誠摯感謝古屋會長的提議，也樂意配合促成。目前三方正在協調中，時間尚未確定。

(中時 )